Basit bir matematik sorusu, hemen hemen herkesi zorladı. Kimiler sorunun yanıtını 1 olarak cevaplarken bazı kullanıcılar ise 1 gibi yanlış cevaplar verdi.

Sosyal medyada paylaşılan basit bir matematik denklemi, kullanıcıları ikiye böldü. Tartışmanın merkezinde, işlem sırasını belirleyen PEMDAS kuralı (Parantez, Üsler, Çarpma/Bölme, Toplama/Çıkarma) yer aldı.

SORUYA ÇOĞU KİŞİ YANLIŞ CEVAP VERDİ

Birçok kişi denklemi yanlış çözüp 5 cevabını verirken, doğru yaklaşımı bilenler 11 sonucuna ulaştı. Hatalı çözümler arasında 0 ve 1 gibi yanlış cevaplar da yer aldı.

MATEMATİKTE İŞLEM SIRASININ ÖNEMİ

Matematikte işlem sırasının önemini gösteren bu denklem, sosyal medyada hararetli bir tartışmaya yol açarken, doğru çözümü bulanlar PEMDAS’ın matematikte ne kadar kritik olduğunu da ortaya koydu.