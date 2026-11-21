Jaguar Land Rover'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren Hollanda'daki Lahey Mahkemesi, 20 Kasım'da aldığı geçici tedbir kararıyla aracın Defender'a ait tescilli tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme kararında, aracın gövde oranları, yuvarlatılmış çamurluk açıklıkları, camların oluşturduğu kesintisiz çizgi ve arka kapının gerisindeki karakteristik panel gibi detayların Defender ile örtüştüğüne dikkat çekilirken, BYD'nin sunduğu tasarım farklılıklarının otomobilin genel görünümünü yeterince değiştirmediği vurgulandı.

Henüz AB pazarına sunulmamış olan Ti7 modelinin bölgeye girişini engellemeyi amaçlayan yasak; yalnızca satışı değil, aracın AB sınırları içerisindeki ithalatını, üretimini, depolanmasını ve teslimatını da kapsıyor.

BYD SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Karara sert tepki gösteren BYD cephesi ise Ti7'nin tamamen kendi bağımsız tasarım çalışmalarının bir ürünü olduğunu ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini savunarak karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Öte yandan mahkemenin aldığı bu tedbir kararı, AB üyesi olmayan Birleşik Krallık'taki satışları etkilemiyor. Mahkeme, BYD'nin İngiltere'deki iştirakine yönelik talepleri değerlendirme yetkisi bulunmadığına hükmettiği için modelin Ocak 2027'de başlaması planlanan İngiltere teslimatları planlandığı şekilde sürecek.

Davanın esasına ilişkin henüz nihai bir karar verilmezken, geçici yasağın kalıcı hale gelmesi için Jaguar Land Rover'ın altı ay içinde esas davayı açması gerekiyor; aksi takdirde BYD'ye uygulanan tedbir kararının kaldırılması gündeme gelebilecek.