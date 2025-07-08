İlknur YAĞUMLİ

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 canımızın yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanık dün ilk kez hakim karışışına çıktı. Faciadan 5.5 ay sonra görülen ilk duruşmaya ailelerin adalet feryadı damga vurdu. Oğlu Ömür’ü faciada kaybeden anne Zeynep Kotan, aileler adına açıklama yaptı.

‘BU BİR KATLİAMDIR’

Kotan, “O gece 78 can yitirdik, 36’sı çocuktu. Ölenlerin yaş ortalaması 27’ydi. Onlar, yeni bir yüzyıla umut olmuş kuşağı temsil ediyorlardı, ama 2025’in bir kış gecesinde ihmalin ve açgözlülüğün karanlığında nefessiz bırakıldılar. O gece yalnızca bir yangın çıkmadı, o gece göz göre göre gelen, engellenmeyen bir katliam yaşandı. Bunun adı ihmal değil, cinayettir” dedi. Kotan şu ifadeleri kullandı:

‘ŞEFFAF YARGILAMA’

“Onlar arabalarını kurtarmaya giderken, bizim canlarımız dumandan boğuluyordu. Bu nasıl bir umursamazlık, merhametsizlik, vicdansızlıktır? Olaydan bir ay önce hazırlanan ve otelde yangın önlemlerinin eksikliğini ortaya koyan ancak otel sahiplerinin ‘Bu önlemler çok masraflı’ diyerek geri çektirdiği denetim raporunu biliyoruz. Altın saatlerin canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin araçlarının çıkarılması için kullanıldığını, karartılan delilleri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz. Beklentimiz yargılama süreci şeffaf yürütülsün ve gerçekler gün ışığına çıksın. Görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da derhal soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz.”

‘İNSANLIK SINAVIDIR’

Kotan, “Biz buradayız, yasımızı bir kenara koyduk, canlarımız için dimdik ayaktayız. Susmayacağız. Kim susarsa, kim geri durursa, bu katliama ortak olur. Bu dava yalnızca bir adalet arayışı değil, bir insanlık sınavıdır. Biz bu küllerden adalet ateşini yeniden yakacağız, evlatlarımız, insanlık ve bu ülkenin onuru için” dedi.

‘BAKAN YARGILANSIN’

Yangında sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin (62), facianın üzerinden 167 gün geçtiğini hatırlattı, “Acımız ilk günkü gibi. Ama ben burada avukat olarak konuşmayacağım” dedi, cübbesini çıkararak şunları söyledi: “Bu olayı unutmayın, unutturmayın. Elim, Turizm Bakanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, bürokratlarının yakasındadır. Onların yargılanması için de elimden geleni yapacağım.”

Nedim Türkmen için adaletin peşindeyiz

Yazarımız Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) da Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında yaşamını yitirdi. Sevenleri dün Bolu’daki mahkemede Nedim Türkmen ve ailesi için adalet çağrısında bulundu Yazarımız Nedim Türkmen’in yeğeni avukat Bilsay Sarper Arslan, duruşmaya ilişkin “Bu dava, bir dönüm noktası olsun istiyoruz. İddianame olası kasıt üzerinden düzenlendi. Ancak yeterli değil. Tüm toplumun desteğine ihtiyacımız var. Bu dava ancak sizin desteğinizle dönüm noktası olabilir. Bu uzun bir mücadele ve ancak inatçı bir dayanışmayla bu karanlığı yırtabiliriz. Bu acıyı birbirimize kenetlenerek aşabiliriz” dedi.

NOTLAR...

‘Vicdanlar soğumaz

Aileler, Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek”, “Küller soğur vicdan soğumaz” ve “ihmal değil olası kasıt” pankartları taşıdı.

Kadınlara ayrı bölüm

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonu duruşma için 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Okulda kadın ve erkek tutuklular için ayrı bölümler hazırlandı. Yetkililer, salonun ‘son teknolojiyle donatıldığını’ söyledi. Duruşmada elektrik sorunu yaşandı.

Barikatlarla önlem

1000 polis görevlendirildi. Okul çevresine barikat kuruldu. Yollar kapatıldı. Salona gelenler aramadan geçirildi.

1998 yıl hapis istemi

Davada 19’u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. 13 sanık hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ile “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla, 19 sanık hakkında ise 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Yangın önlemi tepkisi

Kızı yangından kurtulan Ömer Seldi, salonunda yeterli yangın önlemi olmamasına tepki gösterdi. “Biz neyin davasını yapıyoruz o zaman” diye sordu. Görevliler, salonda iki yangın tüpü, dışarıda itfaiye aracı bulunduğu bilgisini verdi.

Karıncayı bile incitmezlermiş

Sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, “Grand Kartal Otel’in sahiplerinin bir karıncayı incitme gibi bir durumu yoktur” dedi. Sanık Demir’in avukatının “Bu olay elim bir kazadan ibarettir” sözleri tepki çekti. Salondaki aileler, sanıklara, “Evlatlarımız sizin yüzünüzden öldü” diye seslendi.

Tek sorumlu var Turizm Bakanı

Duruşmayı siyasiler de takip etti. CHP lideri Özgür Özel, sanıkların ‘bir kısmının’ hakim karşısına çıktığını söyledi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a işaret eden Özel, “Esas sanık olması gereken kişiler bugün hakim karşısında değil. Bunun tek sorumlusu var, o da Turizm Bakanı. Savcı diyor ki ‘Kamu görevlilerini de yargılamam lazım.’ Turizm Bakanlığı izin vermiyor. Neden vermiyor? Çorabın söküğünü bir tutarsa, ‘bana kadar gelir.’ Bunu biliyor Turizm Bakanı” dedi.

SOMA HATIRLATMASI

Özel, “Bugün kamuoyunun, basının ilgisi üst düzeyde. Soma’da da böyle olmuştu. İlk gün 301 aileden birer kişi içeri alınmıştı. 83 duruşmanın sonunda biz salonda toplam 150 kişiydik arkadaşlar. Sonra da ölen kişi başına 5.5 gün yattılar ve çıktılar. Biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

Özdağ: Salonda acının ağırlığı var

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ duruşma çıkışı yaptığı açıklamada “salonda bir ağır havanın hakim olduğunu” belirtti. Özdağ, “Sadece içerdeki sanıklar mı suçlu yoksa o salonda sanık olarak bulunması gereken başka insanlar da var mı?” dedi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da duruşmaya verilen arada, yangında yakınlarını kaybeden ailelerin yanına giderek başsağlığı diledi.

‘Ersoy görevdeyken adalet sağlanmaz’

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 78 canımızı yitirdiğimiz yangın faciasına ilişkin davayı takip etti. Kaboğlu, “Biz katılım istemiyle gerekçeli başvurumuzu yaptık. Sözlü olarak neden katılmak istediğimizi anlatmak istedik. Fakat mahkeme başkanı, savcının görüşüyle yetindi ve bizim önerilerimizi reddetti. Biz davayı yine de takip edeceğiz” dedi. Kaboğlu, “Duruşma aşçıların, görevlilerin sorgusuyla başladı. Oysa Turizm Bakanının burada olması gerekirdi. Adil yargı ancak tarafların hukuki araçlarının eşit olması ölçüsünde gerçekleşir. Turizm Bakanı görevinden ayrılmadığı sürece burada adaletin tecelli etmesi mümkün olmaz” diye konuştu.