2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'ın Nizhny Novgorod Kulübü'ne imza atması nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

Rus ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Cephas'ın Ankaragücü Kulübü'ne bilgi vermediği ortaya çıktı.

AÇIKLAMA GELDİ

Başkent temislcisi, bilgi ve onayları olmadan Renaldo Cephas'ın transfer işlemlerini tamamladığını ve süreç için hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Ankaragücü Kulübü'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır."

Ankaragücü'nün davayı kazanması durumunda Cephas'ın çok ağır yaptırım ile karşı karşıya kalacağı öğrenildi.