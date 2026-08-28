

Küba, derinleşen elektrik krizine çözüm bulmak için güneş enerjisine yöneldi. Son iki yılda ülke genelinde 59 yeni güneş enerjisi parkı kurulurken, Çin'den milyonlarca dolarlık ekipman gönderildi. Yatırımların artmasına rağmen elektrik kesintileri sona ermedi.

RenewAtlas verilerine göre Küba'da son iki yılda 41 orta, 18 küçük ölçekli olmak üzere en az 59 güneş enerjisi parkı inşa edildi. Yeni tesislerin toplamda yaklaşık 1.000 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Güneş enerjisinin ülkenin elektrik ihtiyacındaki payı da yüzde 3'ten yaklaşık yüzde 10'a yükseldi.

ÇİN’DEN 117 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Küba'nın güneş enerjisi hamlesinde Çin başı çekiyor. Çin'in 2025 yılında Küba'ya 117 milyon dolarlık güneş enerjisi ekipmanı gönderdiği belirtiliyor. Ayrıca 320 megawatt kapasiteli güneş panelleri de bağışlandı.

Ancak ülkenin en büyük sorunlarından biri hâlâ enerji depolama. Yeterli batarya bulunmaması nedeniyle güneşten elde edilen elektriğin tamamından yararlanılamıyor.

GÜNEŞ ARTTI, KESİNTİLER SÜRÜYOR

Eskiyen elektrik santralleri, yakıt sıkıntısı ve şebekedeki kayıplar Küba'nın enerji krizini derinleştiriyor. Ülkede bu yıl en az 6 kez ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgelerde kesintiler günlerce sürdü.

Uzmanlara göre güneş enerjisi yatırımları krizin daha da kötüleşmesini engelliyor ancak Küba'nın elektrik sorununu tek başına çözmeye yetmiyor.