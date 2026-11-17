Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Başkalarının Hayatı, yeni bölümüyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u bir araya getiren yapımın 8. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. YAKINLAŞMA SAHNESİ GÜNDEM OLDU Yeni bölüm tanıtımında Sema ve Erim’in yatak sahnesi öne çıktı. İkilinin yakınlaşmasını gösteren görüntüler, fragmanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da sahnelere ilişkin yorumlarını paylaştı. İzleyicilerden bazıları, “Sema ve Erim’e şok oldum”, “Sema, Erim’i yatağa atmış” ve “Bu dizi harika ilerliyor” ifadelerini kullanırken, dizinin final yapmaması yönünde de yorumlar yapıldı. Başkalarının Hayatı’nın 8. bölümü, cumartesi akşamı yayınlanacak.

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