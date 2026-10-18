17 Ekim 2026 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Mehmet Aslantuğ ve Eylül Lize Kandemir’in başrollerinde yer aldığı Başkalarının Hayatı, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşirken Total sıralamasında ikinci oldu. Güller ve Günahlar Total’de liderliğini korudu, Gönül Dağı ise üç kategoride de üst sıralardaki yerini aldı.

BAŞKALARININ HAYATI İKİ KATEGORİDE ZİRVEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sezona yeni başlayan Başkalarının Hayatı, 17 Ekim Cumartesi akşamı elde ettiği reyting sonuçlarıyla dikkat çekti. Dizi, AB ve ABC1 kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Total kategorisinde ikinci sırada kalan yapım, yeni bölümleriyle reyting yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

TOTAL’DE GÜLLER VE GÜNAHLAR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Cumartesi akşamının Total kategorisinde Güller ve Günahlar birinci oldu. Başkalarının Hayatı ikinci sırada yer alırken Gönül Dağı, üçüncü sırayı aldı.

AB KATEGORİSİNDE ZİRVE BAŞKALARININ HAYATI’NIN

AB grubunda Başkalarının Hayatı, ilk sıraya yerleşti. Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı ise dördüncü ve beşinci oldu. Mercan Köşk 17. sırada yer aldı.

17 EKİM 2026 ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de zirve değişmedi. Başkalarının Hayatı birinci olurken Gönül Dağı ikinci, Güller ve Günahlar üçüncü sıraya yerleşti. Mercan Köşk ise 14. sırada kaldı.