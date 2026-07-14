Beşiktaş’ta transfer Leandro Trossard ile bitmeyecek. Başkan Serdal Adalı, Belçikalı star kalitesinde en az üç yıldız daha transfer etmeyi planlıyor. Ekimde sezonu kapatan yerine şampiyonluğa oynayan bir takım bu sezon sahada olacak. Özellikle santrfor takviyesi için somut adımlar atılıyor.

SÖRLOTH:

Santrfor transferinde listenin 1 numarasında. İtalyan devi Juventus da devrede. Sörloth için konuşulan bonservis bedeli ise 25-30 milyon Euro civarında.

VLAHOVİC:

Sırp futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynama niyetinde. Beşiktaş bekleyip beklememe konusunda henüz net karar vermedi ve alternatifleri de hazırlıyor.

LUKAKU:

Napoli’den bonservissiz ayrılma ihtimali var. Siyah-beyazlılar, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Lukaku Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

SCHİCK:

Devre arasından beri gündemde olan golcü için Leverkusen’e talep edilen bonservis soruldu. Temaslar var. Oyuncu tarafının ikna edilebileceği bildirildi.

MATETA:

Beşiktaş’ta gündemin ilk sıralarında. Maliyeti el yakıyor. Siyah-beyazlılar 2 hafta içerisinde santrfor işini sonlandırmak için yoğun mesai harcayacak.