Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Erol Kaynar’ın davetinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmesiyle ilgili eleştirilere cevap verdi: “Dikilitaş’ı, Beşiktaş meselelerini kiminle konuşacağım. Hayırdır! Rakip takım başkanlarıyla mı? Çok da verimli geçti. Keşke daha fazla isim olsaydı.

FIRSAT VERMEYİN

Çünkü herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Camianın her şeyi bilmeye, anlamaya ihtiyacı var. Kimse bizim net ve şeffaf olma gayretimize gölge düşürmesin. Düşürmeye çalışanlara da fırsat vermesin. İnanıyorum ki şu projeyi gerçekleştirmeyi başardığımızda bugün eleştirenler bile yapılanları takdir edecek.”