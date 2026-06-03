Fenerbahçe’de 7 Haziran’da yapılacak kongrede başkanlığa aday olan Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile gireceği yarışta yıldız transferlerle ön plana çıkmaya hazırlanıyor. Safi’nin en önemli hedefi ise Hakan Çalhanoğlu… Galatasaraylı olmasıyla bilinen milli futbolcuyu sarı-lacivertli renklere kazandırma adına tüm imkânlar seferber edildi. Hakan Safi, İnter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu için adeta dev bir serveti gözden çıkardı.

MENAJERİ İSTANBUL’A GELDİ

Milano ekibinde yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan tecrübeli orta saha oyuncusuna Hakan Safi, “İtalya’da kazandığının çok daha fazlasını vermeye hazırız!” dedi, yıllık 12 milyon Euro önerdi. Hakan’ın menajeri Gordon Stipic, detayları görüşmek için İstanbul’a geldi. Milli yıldız yaklaşık 2 yıldır Galatasaray’a gelmek istiyor. Ancak Cimbom bu konuda somut bir adım atmıyor. Hakan’ın, “Çocukluk aşkım” dediği Galatasaray’dan umudunu kestiği, başkanlığa seçilmesi durumunda Hakan Safi’nin teklifini kabul edeceği ileri sürülüyor