Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde nisan ayı olağan meclis toplantısı, Başkanvekili Polat Bora Mersin yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda 38 gündem maddesi görüşülürken, komisyon ve görev dağılımlarına ilişkin seçimler yapıldı. Dikkat çeken nokta ise tüm seçimlerin oy birliğiyle kabul edilmesi oldu.

Yapılan oylamalar sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi birinci vekilliğine CHP'li Salim Tümer Apaydın, ikinci vekilliğe ise yine CHP'den Yiğit Menderes seçildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi katipliği görevine CHP'li Ayşe Özdemir, Tuba Dinçer, Derya Oktay, Raziye Akıncıoğlu ile AKP'den Yasemin Gürsoy seçildi.

Encümen üyeliğine de CHP'li Hayatı Atlı, Yiğit Menderes, Celalletin Erol, Kadir Mutlu ile AKP'li Hüseyin Işık seçildi. Tüm seçimler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.