Van’dan Diyarbakır yönüne seyir halindeyken polis noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada çantalar dolusu 63 adet paketten oluşan 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

DAVA AÇILDI

Uyuşturucunun Hakkari Yüksekova’dan getirildiği belirlenirken uyuşturucuyu taşıyanlardan biri AKP eski Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can çıktı. Can ve beraberindeki Metin Gürgen hakkında “uyuşturucu ticareti” suçundan 20’şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Servet Can’ın üzerinden gönüllü köy korucusu kimliği çıkarken, aracında Ankara ve İstanbul’a ait iki farklı plaka bulundu. Can, savcılık ifadesinde eski ilçe başkanı olduğu için koruma kararı bulunduğunu ve plakaların kendisine tahsis edildiğini öne sürdü. Uyuşturucuları araca yükledikten sonra türbeye gidip dua ettiği belirlenen Can, önce “kaçak sigara sandım” dediği ifadesini 3 ay sonra değiştirerek suçu Metin Gürgen’e attı. Gürgen ise suçlamaları reddederek Can’ın iftira attığını savundu.