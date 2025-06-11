İktidar, kamu harcamalarına sınırlama getirilmesi amacıyla tasarruf genelgesi yayınladı. Genelgeyle kamu kurumlarında hediye kısıtlaması geldi, ajanda, takvim bile yasaklandı. Ancak AKP’li belediyeler genelgeyi delmeye devam ediyor. Son olarak Mustafa Palancıoğlu’nun başkanlığını yaptığı AKP’li Kayseri Melikgazi Belediyesi paraları kol saatine yatırdı. Belediye hediye amacıyla 49 erkek, 21 kadın kol saati satın aldı ve 251 bin TL ödedi.

PASTIRMA, LOKUM

AKP’li Melikgazi Belediyesi, 13 tablet, 72 akıllı kol saati ve 30 kablosuz kulaklık da satın aldı ve bunlara da 151 bin 997 TL ödedi. Belediye 2025 yılında temsil ağırlama kapsamında bir dizi ihaleye imza attı. 10 adet çeyrek altın alan AKP’li belediye, bunlar için 71 bin TL harcama yaptı. Melikgazi Belediyesi bu yıl aldığı tatlılara da 468 bin 827 TL ödedi. Belediyenin 2025 yılında yaptığı 942 bin 827 TL’lik harcamalarından bazıları şöyle:

- 141 kilogram bütün Antep fıstıklı çikolata: 133 bin 597 TL.

- Pastırma, sucuk, mantı: 140 bin 570 TL.

- Bayram şekeri, lokum ve kolonya: 145 bin 579 TL.

- 250 ikili kahve fincanı takımı: 65 bin 625 TL.