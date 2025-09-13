Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, dün AKP’ye katılmış ve parti rozeti Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından takılmıştı.

Böylelikle 30 yıl aradan sonra CHP’ye geçen Seydişehir Belediyesi tekrar AKP’ye geçmiş oldu.

Öte yandan Seydişehir Belediyesi’nde birçok usulsüz iddiasıyla müfettişlerin denetimlerine devam ettiği ve Ustaoğlu’nun kendisini güvenceye almak için AKP’ye geçtiği de iddia edilmişti.

Belediyeye ait ortaya çıkan denetim raporunda da Ustaoğlu’nun kişisel harcamalarını belediye kasasından ödediği de belirlenmişti.

SEYDİŞEHİR HALKI BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

CHP Seydişehir ilçe örgütü öncülüğünde Belediye binası önünde toplanan Seydişehir halkı, CHP’den AKP’ye geçen Ustaoğlu’na tepki gösterdi.

Kalabalık, “Ustaoğlu istifa” , “Oylarımızı geri ver”, “Oylarımız haram olsun” şeklinde sloganlar attı.

Belediye önünde açıklama yapan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun CHP'den ayrılıp iktidar partisine geçmesini sert bir şekilde eleştirdi. Halkın iradesinin gasp edildiğini kaydeden Özel, şunları söyledi:

-Siyasi hayatım boyunca kimseyi ötekileştirmemişken, herkesle kucaklaşmışken; Bizans oyunlarıyla ortamı bölen, kötülük saçan bir yaklaşıma karşı mücadele etmek zorunda kaldık. Ne yazık ki, partimizin, 102 yıllık şanlı tarihini kutladığımız şu günlerden geçerken; halkın iradesinin gasp edildiği bir süreç ile bir araya geldik. Bu meydan; sizlerin emeğine şahittir. Mücadelesine şahittir.

-Özverisine şahittir. Sizlerin alın teriyle, mücadelesiyle 30 yıldan sonra kazanılmış bir belediye; bir şahsın, küçük hesapları, kaprisleri, egosu ve menfaatlerini her şeyin önüne alan yaklaşımı ile gasp edilmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde mücadeleye devam edeceğiz. Seydişehir halkının iradesini kimseye çaldırtmayacağız. Seydişehir halkı ve bizler belediye başkanının bu tutumunu kabul etmiyoruz

“HALKIN İÇİNE NASIL ÇIKACAKSIN?”

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun AKP’ye geçişinin ahlaki ve etik olmadığını kaydetti. Ustaoğlu’na “Halkın içerisine nasıl çıkacaksın” diye soran Bektaş, şöyle konuştu:

-Bu yapılan iş doğru bir iş değil. Ahlaki değil, etik değil. Hepimizde büyük bir hayal kırıklığı var. Ben de belediye başkanına oy istedim, sizler de oy verdiniz. Burada çalışanların ne suçu var?

-Özür dilemesi gereken CHP ilçe örgütü değil, özür dilemesi gereken kişi Hasan Ustaoğlu'dur. ‘Benim şu kadar oyum var’ diyerek partiden ayrılması iyi bir davranış değildir. O zaman bağımsız aday olsaydın. İkinci Cumhurbaşkanımız ve Partimizin ikinci Genel Başkanı İsmet Paşa yıllar önce ‘itibarda kalmak, iktidardan kalmaktan daha önemlidir’ diyor. Siyasetçinin en büyük kazanımı itibardır.

-Önemli olan koruma polisi olmadan halkın içinde yürüyebilmektir. Şimdi halkın içine nasıl çıkacaksın?

-Umarım bu adımı atmadan önce söz almışsındır. Ancak şunu da unutma, bizim partimize bunu yapan, yarın sizin partinize de yapar. Hasan Ustaoğlu'nun basın açıklamasını okudum. AK Parti'ye geçmekle daha iyi bir hizmet edecekmiş Öyle ise başka partiden neden aday olmadın. Allah şaşırtmasın bütün bir geçmişini çöpe atıyorsun.

-Seydişehir'de entelektüel bir birikim var. 3,5 yıl sonra yeniden seçim olacaktır. Yapılan bu iş ilçe halkının içine sinmedi.

-Doğru ve ahlaki, etik değil. Bugün bizim partiye yapan, yarın sizin partiye başka şeyler yapar. Seydişehirliler bunu unutmaz hesabını sorar.