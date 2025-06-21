Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışma ile alacağı ödemelerin yanı sıra ödeyeceği borçların da peşine düştü. Yüreğir Belediyesi, 2024 yılı ve öncesi alacağı olan esnaf ve kurumlara çağrı yaparak belediyeye başvurmalarını istedi.

Göreve geldiklerinde 1 milyar 100 milyon TL borç ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Bu borcumuzu büyük bir oranda ödedik. Yaptığımız yapılandırmalar ile borcumuzun kalanını da planlı bir şekilde ödüyoruz. Yüreğir

Belediyesi’nin tarihinde maddi anlamda ilkleri gerçekleştiriyoruz. Yıllardır ödenmeyen geçmiş döneme ait borçların da önemli bir kısmının ödemelerini yaptık. Şimdi ise 2021, 2022, 2023 ve 2024 dönemine ait faturaların veya borçların imkânlarımız dâhilinde ödemesine başladık.

2024 ve öncesi belediyemizden alacağı olan esnaf ve kurumların ‘borcu yoktur’ evrakları ile birlikte belediyemize başvurmaları durumunda Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından ödemeleri gerçekleştirilecektir” dedi.

Başlan Demirçalı; “Devlette devamlılık esastır ve hak edilmiş kayıtlı borçları ödemekle mükellefiz. Şunu da belirteyim ki resmi alacağını tahsil için aracı koyan, devreye adam sokmaya kalkışan hiç kimseye ödeme yapmayacağız. Zaten açık çağrımda buna gerek olmadığını söylüyorum. Aradaki rant heveslilerine boyun eğmesinler; buyursunlar gelsinler. Talepsiz beklentisiz paralarını hesaplarına yatıracağız.” diye konuştu.