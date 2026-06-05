Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlaması şekilleniyor. Yeni dönemine başlayan Başkan Dursun Özbek’in Okan Buruk’la yaptığı son görüşmede transferler masaya yatırıldı. İlk olarak Mauro İcardi’nin durumunu konuşan ikili, bu konuda bekleme kararı aldı. 10 gün içinde cevabını verecek olan Arjantinli oyuncuya göre forvet takviyesi gündeme gelecek. Menajerlerin önerdiği Jhon Duran ihtimali hiç de az değil...

TOK SATICI FRANKFURT

Yönetim ile teknik heyet, artı 4 kuralına uyduğu için Duran’a kapıyı kapatmadı. 10 numarada ise gözler Can Uzun’da. Hem Özbek hem de Buruk, 21 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istiyor. Frankfurt ise Dünya Kupası’na kadar satışa çok da sıcak değil.