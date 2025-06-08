Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kızı, “Babamın şüpheleri vardı” diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Olayın yaşandığı evde yapılan ilk teknik incelemenin sonuçları ortaya çıktı. Rapora göre, elektrik tesisatında paslanma tespit edildi, havuz motorunda ise kaçak akım bulundu. Ayrıca, elektrik odasının tasarımında ciddi teknik eksikler ve güvenlik açıkları belirlend

Olay, Keçiliköy Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. Başkan Ferdi Zeyrek, evinin bulunduğu sitenin havuzunda yaşanan arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapıldı.

7 Haziran Cuma gecesi saat 23.30’da yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran Zeyrek’e ilk müdahaleyi yaparak kalp masajına başladı.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek’e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajı uygulanmaya devam edildi.

Toplamda 70 dakika süren müdahalenin ardından Zeyrek’in kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Başkan Zeyrek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İLK İNCELEME SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Olayın ardından, Başkan Zeyrek’in yaşadığı sitede kazanın meydana geldiği havuz makine dairesinde inceleme yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teknik değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kazayla ilgili savcılık tarafından yürütülen teknik ön soruşturma kapsamında, EMO üyesi deneyimli bir mühendisin de yer aldığı bir heyet görevlendirildiği belirtildi.

Ulutaş, sosyal medya hesabı üzerinden şunları bildirdi:

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

-Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür.

-Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.

AYRINTILI RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

EMO tarafından oluşturulan teknik heyetin kapsamlı raporunun ilerleyen günlerde tamamlanarak kamuoyuna sunulması bekleniyor.

Başkan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler ise hastane yetkililerince yakından takip ediliyor.