İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturma tartışmaları sürerken, Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in süreçteki tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Obuz, Hürriyet’in soruşturma dosyasındaki bazı iddialardan ziyade güvendiği çalışma arkadaşlarının tutumuna tepki gösterdiğini savundu.

“İDDİALARA DEĞİL, GÜVENDİĞİ İNSANLARA TAKILDI”

Hürriyet’in soruşturma kapsamında yöneltilen konularla ilgili elinde belgeler bulunduğunu ve benzer başlıklarda daha önce takipsizlik kararları verildiğini söylediğini aktaran Obuz, asıl kırılma noktasının çalışma arkadaşları olduğunu belirtti. Obuz, Hürriyet’in “takıldığı ve hazmedemediği” konunun, güvendiği insanların tutumu olduğunu ifade etti.

SOLAKOĞLU’NA “EMANETÇİSİ” GİBİ GÜVENMİŞ

Obuz’un açıklamalarında eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Sibel Solakoğlu ile ilgili bölüm öne çıktı. Hürriyet’in Solakoğlu’na, “yılların devlet memuru, avukat ve hukukçu olması” nedeniyle büyük güven duyduğunu söyleyen Obuz, onu belediyedeki önemli görevlerde adeta “emanetçisi” olarak gördüğünü iddia etti.

Soruşturma dosyasında adı geçen Figen Çetin’in Solakoğlu’yla ilgili ilk açıklamalarında Hürriyet’in iddialara inanmadığını belirten Obuz, Hürriyet’in başlangıçta Çetin’in kendi sorumluluğunu gizlemek amacıyla Solakoğlu’nu suçladığını düşündüğünü aktardı.

Obuz’a göre Hürriyet, daha sonra kendisine bazı bilgi ve belgelerin gösterilmesinin ardından “büyük bir hayal kırıklığı” yaşadı.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI İDDİASI

Obuz, Hürriyet’in iddialardan haberdar olmasının ardından idari süreç başlattığını da öne sürdü. Buna göre Figen Çetin görevden alınırken, Solakoğlu hakkında da görevden uzaklaştırma talimatı verildi.

Obuz, buna rağmen soruşturma sürecinde başkalarına yönelik suçlamalarla sorumluluktan kurtulmaya çalışıldığını ve Hürriyet’in buna tepki gösterdiğini savundu.

HÜRRİYET’TEN “AÇILIŞLARI YAP” MESAJI

Obuz, Hürriyet’in belediyenin devam eden projeleri konusunda da dikkat çeken bir tutum sergilediğini anlattı. Hürriyet’in görevden uzaklaştırılması sonrasında projelerin hizmete alınması ancak resmi açılışların kendisi göreve dönene kadar ertelenmesi yönünde bir fikir oluştuğunu belirten Obuz, Hürriyet’in buna karşı çıktığını söyledi. Obuz’un aktardığına göre Hürriyet, Gülümse Kafe, Bıçkıdere, asfalt şantiyesi ve Tekno Garaj gibi projelerin açılışlarının yapılmasını istedi.

Hürriyet’in, “Hepsinin açılışını yap. Sonra ben çıkınca beraber gider, kahve içeriz” dediğini aktaran Obuz, böylece görevine döneceğine ilişkin inancını da ortaya koyduğunu savundu.