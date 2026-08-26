İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutukluluğuna yaptığı itiraz sonuçlandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Hürriyet’in tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu şüpheliler, 20 Temmuz’da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde üç gün süren işlemlerin ardından şüpheliler 23 Temmuz’da İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

TUTUKLU SAYISI 23’E YÜKSELDİ

Aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın devamında Özcan Kan Fen Lisesi eski Müdürü ve İYİ Parti eski milletvekili adayı Ali Paşa Naipoğlu ile Cengiz Acar ve Kudret Şimşek de “rüşvet vermek” suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 23’e yükseldi.

“TELEFONUMDA ÖNEMLİ DELİLLER VARDI”

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu 23 kişinin tutukluluk kararlarına yönelik itirazları değerlendirdi. Yeniden dinlenen isimler arasında Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı.

Hürriyet, savunmasında el konulan telefonunda soruşturma açısından önemli deliller bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi. Hürriyet, “Gözaltına alındığımda el konulan telefonumda önemli deliller vardı; bunu önce de anlattım. Daha önce bizzat soruşturma açıp bizim teftiş ettiğimiz ve suç duyurusunda bulunduğumuz kişilerle alakalıdır” dedi.

Hürriyet, söz konusu kişilere ilişkin konunun tutuklandığı dosyayla bağlantılı olmadığını savunarak, “O konu bizim tutuklandığımız dosya ile söz konusu değilken, şimdi bu dosya ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Avukatımda görüntüler vardır. Uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Hürriyet’in tahliye talebini reddetti. Böylece görevinden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutukluluk hali devam etti.