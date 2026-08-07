İzmit Belediyesi, rüşvet iddiaları nedeniyle tutuklanan Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Belediye, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alınmasından önce iddiaların belediye yönetimine ulaştığını, bunun üzerine 17 Temmuz'da idari soruşturma başlatılarak Çetin'in görevden alındığını ve elde edilen bilgi ile belgelerin adli makamlara iletildiğini duyurdu.

17 TEMMUZ'DA SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan mevzuata aykırılık ve menfaat temini iddiaları üzerine Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in 17 Temmuz 2026 tarihli talimatıyla Rehberlik ve Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiği bildirildi.

Talimatta, 15 Nisan 2024'ten itibaren düzenlenen tüm iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dosyalarının incelenmesi, mevzuata aykırı işlemlerin tespit edilmesi, menfaat temini iddialarının araştırılması ile rüşvet, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma iddiaları hakkında idari soruşturma yürütülmesi istendi.

BELGELER SAVCILIĞA İLETİLDİ

İzmit Belediyesi, idari inceleme kapsamında hazırlanan bilgi ve belgelerin yürütülen adli süreç çerçevesinde ilgili devlet makamlarına iletildiğini açıkladı.

Belediyenin açıklamasında, "Kurumumuz bünyesinde dile getirilen her türlü iddiayı ciddiyetle ele alıyor; hukuka, şeffaflığa ve kamu yararına aykırı hiçbir işleme müsamaha göstermiyoruz" ifadelerine yer verildi.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e ait olduğu öne sürülen güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin para bulunduğu iddia edilen zarfı kitaplığa bıraktığı ve ardından Çetin ile görüştüğü görülüyor. Görüntüler, yürütülen adli soruşturmanın delilleri arasında yer aldığı iddiasıyla gündeme geldi.