Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı olarak verdiği ifade sonrası CHP’li belediyelere yönelik operasyonda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de gözaltına alındı. Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre, Bahçetepe’nin, rüşvet iddiasına konu döviz bürosunun yakınında HTS kaydı bulunması gerekçe oldu. Bahçetepe’nin o tarihlerde bölgede katıldığı etkinlikler ve fotoğraflara rağmen ‘Rüşvet almakla’ suçlanan Bahçetepe tutuklandı, belediye meclisi yerine AKP’li ismi seçti.

DOSYASI AYRILDI

Bahçetepe’nin ismi 2025 yılının ekim ayında çıkan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde yer almadı. Oysa Aktaş’ın benzin istasyonundaki ortağı Gürkan Dölekli, gerek ifadesinde gerekse de basına verdiği demeçlerde rüşvet iddiasını yalanladı. Tüm bunlara rağmen Hakan Bahçetepe, aylardır cezaevinde tutuluyor ve hakkında hazırlanan bir iddianame bile bulunmuyor.

Bahçetepe’nin iddianamesiz tutulmasının nedenini avukatları şöyle açıklıyor:

“Kale olarak gördükleri yeri kaybettiler. Hakan Başkan şimdi hapisten çıktığında göreve iade etmeseler bile, sokakta gezmesi işlerine gelmiyor, siyaseten kaybettikleri için onu rehin tutuyorlar.”