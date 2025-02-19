Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) açıklamalarına siyaset ve iş dünyasından hem destek hem de eleştiri geldi. Bu süreçte 1 milyon 200 bin firma ile milyonlarca iş insanının temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Bor­salar Birliği’nin (TOBB)sessizliği ise dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, 24 yıldır TOBB Başkanlı olan Rifat Hisarcıklıoğlu için ‘Kayıp aranıyor.

HABER ALINAMIYOR

Uzun, “65-70 yaşlarında, kumral, uzun boylu, erkek, iyi giyimli, gözlüklü. 81 ilde faaliyet gösteren ve 1 milyondan fazla tüccar ile sanayicinin çıkarlarını korumak ve sorunlarını çözmek üzere kurulmuş olan saygın kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 24 yıllık başkanından haber alınamıyor” açıklaması yaptı.

CHP’li Salih Uzun, iş dünyasındaki tartışmaya duyarsız kalan Hisarcıklıoğlu için şu paylaşımı yaptı: “Kayıp aranıyor. 65-70 yaşlarında, kumral, uzun boylu, erkek, iyi giyimli, gözlüklü. 81 ilde faaliyet gösteren ve 1 milyondan fazla tüccar ile sanayicinin çıkarlarını korumak ve sorunlarını çözmek üzere kurulmuş olan saygın kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 24 yıllık başkanından haber alınamıyor. Başkanlığını yaptığı sanayici ve tüccarlar ile onların çalışanları büyük sıkıntı yaşarken TOBB Başkanı’nın büründüğü derin sessizlik kamuoyunu endişelendirmektedir. Kendisini gören yahut sesini duyanların insaniyet namına haber vermeleri rica olunur. En son görüldüğü yer; yönetim kurulu üyesi olduğu Varlık Fonu binasıdır.”

24 yıldır aynı görevde

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçildi. Hisarcıklıoğlu, 2001 yılında ise TOBB Başkanı oldu ve aralıksız 24 yıldır bu görevi sürdürüyor. Halen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi de olan Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD’ın açıklamasıyla gündeme gelen tartışmaya katılmadı.