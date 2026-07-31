MÜDÜRLÜĞE GİTTİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde BBP’li Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Tapu Müdür Yardımcısı’na kızınca binanın önünü ‘kaldırım yapıyorum’ diyerek iş makinalarıyla kazdırdı. Bina girişi ve otoparkı araç trafiğine kapandı. Hendek’te bir vatandaş arsasına ev yapmak için 10 metrekarelik Belediye hissesini de almak istedi. Belediye rayiç bedeli belirlendikten sonra hissenin satışına onay verildi. Akşam saatlerinde Tapu Müdürlüğü’ne giden Püsküllü ile Müdür Yardımcısı arasında tartışma çıktı.

Önceki dönem AKP’den, 2024’te BBP’den seçilen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü

‘ANASINI BELLEDİLER’

İrfan Püsküllü SÖZCÜ’nün sorularına şöyle yanıt verdi: “Vatandaşın işini sallıyorlar. Tapu Müdürü ve yardımcısı 3 ay önce göreve geldi ve problemler başladı. Her işleme Başkan Yardımcımı gönderiyorum. O izne ayrılınca ben gittim. İlk imzayı attım. Yardımcısı ‘Biz bu işlemi yapmak zorunda değiliz, vatandaşın da burada olması lazım. Başkan olman ayrıcalık değil’ dedi. Ben 15 yıldır Başkanım bu işler de böyle olur. Konuşmaya devam edince ‘atmıyorum, kalsın’ dedim, evrakları bıraktım çıktım’’

‘KAZMAK AZ BİLE’

BBP’li Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Tapu Müdürlüğü binasının önünü kazdırma nedenin resmi sebebinin ise planlanan bir çalışma olduğunu öne sürdü. Konuya dair sözlerini şöyle sürdürdü “Kaldırım ve durak yerleri yapacağız, işi erkene aldım. Bu müdür ve yardımcısı bizim oy için çırpındığımız yerde ortalığın anasını belliyor. Sorfun bunlardan kaç kişi memnun. Belediye Başkanı olmam bir şey ifade etmezmiş. Ben ayrıcalık istemiyorum. Benim orayı kazman değil o binayı yıkmam gerek”

Araçlar otoparkta mahsur kaldı

Hendek Tapu Müdürlüğü’nde çalışanlar ve işlem yaptırmak için binada bulunan yurttaşlar, çıkış yolunun kazıldığını görünce hayrete düştü. Otopark ve bina girişindeki kazı sebebiyle araçların çıkışı güçlükle sağlandı. Bazı araçla çekici ile otoparktan çıkarıldı. Bazı araçlar ise açılan çukurun üzerine koyulan platform ile otoparktan çıkmaya çalıştı.