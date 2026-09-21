31 Mart yerel seçimlerinden CHP’den Kilis Belediye Başkanı seçilen avukat Hakan Bilecen ile ilgili tartışmalara bir yenisi eklendi. Sosyal medyada Hakan Bilecen olduğu iddia edilen bir kişinin kumarhanede çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Makinelerin başında oturan kişinin görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, “Kilis Belediye Başkanı’na bakın. Kumar masasında para harcıyor. İnsanlar hizmet beklerken başkan kol çeviriyor. Vatandaşın sorunları ise dağ gibi büyüyor” yorumlarında bulundu. Paylaşımlara Kilis Belediyesi ve Başkan Bilecen de etiketlendi.

ERDOĞAN ONAYI BEKLENİYOR

Fotoğrafın Kilis Belediye Başkanı Bilecen’e ait olup olmadığı tartışma konusu oldu. Haziran 2026’da CHP’den istifa eden Bilecen de belediye yönetimi de sosyal medyadaki görüntülerle ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.

İktidara yakın gazetelerde, geçen ağustos ayında Bilecen’in AKP’ye geçişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karara bağlı olduğu ileri sürülmüştü. Bilecen’in AKP’ye katılacağı iddiası, CHP’den istifa ettiği haziran ayında da siyaset kulislerine yansımıştı. Ancak transferle ilgili bir gelişme yaşanmamıştı.

TEPKİLERİN ODAĞINDA

Hakan Bilecen’e ait olduğu öne sürülen bu fotoğraflar sosyal medyada gündem konusu oldu. Tepki çığ gibi büyüdü. Bilecen eleştirilere yönelik hiçbir açıklamada bulunmadı.