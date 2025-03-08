Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı kapsamında düzenlediği iftar programında sofralar bu kez Tarsus’ta kuruldu. Yeni Mahalle Mücahitler Caddesi Kapalı Semt Pazarı’nda kurulan iftar sofrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer de vatandaşlara eşlik etti.

İftara, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce Tarsuslu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iftar yemeği, ezanın okunmasıyla birlikte alanda toplanan vatandaşlara ikram edildi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan organizasyonda, binlerce kişi aynı sofrada oruç açtı. Kurulan iftar sofrası, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Ramazan ayının manevi havası Tarsus’ta hep birlikte hissedildi.

BAŞKAN SEÇER: BU SOFRALAR SİZLERİN VERGİSİ İLE KURULUYOR

İftar programında vatandaşlara seslenen Başkan Seçer, Tarsus’ta kalabalık iftar sofrasını görmenin kendisini gururlandırdığını belirterek, “Bu tabloyu gördüm ve çok mutlu oldum. Allah kabul etsin. Vatandaşlarımızın kesesine bereket. Herkes bana; ‘Başkanım teşekkür ederiz, kesene bereket’ diyor ama ben sizlere teşekkür ediyorum, çünkü sizlerin kesesine bereket. Sizler çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, devletinize vergi veriyorsunuz oradan bize kaynak geliyor. İşte bu yediğimiz yemekler de o vergilerden. Öyle siyasilerin sanki keselerinden destek yapıyormuş gibi, yardım yapıyormuş gibi afra, tafralarına, övünçlerine aldanmayın. Hepsi sizin paranız” dedi.

Dini gün, ay ve bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini sözlerine ekleyen Seçer, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin ve sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede, şanlı bayrağımızın altında yaşamayı nasip etsin. Sizlere hizmetlerimizi hiç bıkmadan ve yorulmadan mutlulukla yapıyoruz. Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç’la birlikte iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Sizlerin derdiyle dertleniyoruz. Sizler için memleketimiz için nasıl daha iyi hizmet ederiz onun tasası içerisindeyiz. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Bizlere güveninizi, sevginizi, saygınızı biliyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Bunu da boşa çıkartmayacağız ve sizlerin her zaman sevgisine, saygısına ve güvenine layık olacağız” diye konuştu.

İftar programının ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer beraberlerinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve protokol üyeleri ile Tarsus Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kurulan Üretici Kadın Pazarı’nı ziyaret etti. Kadın üreticilerle bir araya gelen Başkan Seçer, kadın emeğinin desteklenmesi adına gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Üretici pazarında coşkuyla karşılanan Başkan Seçer ve Meral Seçer’e kadınlar tarafından yöresel tatlar ikram edilirken, el emeği ürünler de hediye edildi.

“MERSİN MUTLU İNSANLARIN KENTİ HALİNE GELDİ"

Üretici Kadın Pazarı’nda hem kadınlar hem de pazarı ziyaret eden ardından vatandaşlara hitaben konuştu. Sözlerine Tarsus’un sadece Türkiye’nin değil dünyanın en müstesna ve güzel kentlerinden biri olduğunu belirterek başlayan Seçer, “Onu güzel kılan siz değerli hemşerilerimsiniz. Eğer birlik, beraberlik, birbirine saygı ve sevgi varsa o kentin enerjisi yüksek olur” dedi. “Mersin, küçük Türkiye” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, “Mersin gülerse Türkiye güler. Övünerek söylüyorum; 2019’da yönetime geldikten sonra Mersin gülen insanların, mutlu insanların, kendini artık farklı ve öteki görmeyen insanların kenti haline geldi. Bir belediye başkanının tek işi rutin hizmetleri yapmak değildir. Bir belediye başkanı halkına güven ve mutluluk veremiyorsa, halkının kendini iyi hissetmesini sağlayamıyorsa iyi bir belediye başkanı değildir” dedi.

Vatandaşlarla kurdukları güven, birlik ve beraberlik bağının seçim sandığında karşılığını bulduğunu kaydeden Seçer, “Marifet iltifata tabidir. Biz iltifatımızı 1 yıl önce seçim sandıklarında aldık. Onun için sizlere müteşekkiriz. Bizi Mersin’de Türkiye rekoruyla tekrar belediye başkanı yaptınız. İşte o bütün birlik, beraberlik ve mutluluğun ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Bu duygularla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize güvenmeye ve inanmaya devam edin. Ülkemizi, milletimizi, Mustafa Kemal'imizi seviyoruz. Bu bayrağın altında beraber, kardeşçe yaşamaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.