Beşiktaş’ta tek aşk Mohamed Salah... Camiada gündemin 1 numarasında yer alan Mısırlı futbolcunun transferi için heyecan tavan yaptı. Başkan Serdal Adalı da sokaktaki taraftar kadar Salah’a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. “Salah ile çocukları Beşiktaşlı yapacağız” diyen Adalı’nın birkaç gün içinde 34 yaşındaki yıldız ile yüz yüze görüşeceği öğrenildi. Bu toplantıya Futbol Direktörü Önder Özen ile birlikte gidecek olan Adalı’nın tek hedefi; 1+1 yıllık sözleşmeyle Salah rüyasını gerçeğe dönüştürmek. Bu arada sürece zarar veren menajer taleplerini de masaya yatıracak olan Beşiktaş’ın başkanı, yıllık maaş konusunda Salah’ı ikna edeceğine inanıyor.