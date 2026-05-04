Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçında yaşananlar tartışmaları beraberinde getirdi.

Şırnak Petrolspor, 15. dakikada öne geçerken 54. dakikada skor 1-1'e geldi. Petrolspor, 54. 58 ve 67'de bulduğu gollerle 4-1 öne geçerken yapılan oyuncu değişiklikleriyle rüzgar bir anda tersine döndü. Kurtalanspor 71, 90, 90+3 ve 90+5'te bulduğu gollerle maçı 5-4 kazandı.

Kurtalanspor, 4-1 geriden gelip maçı 5-4 üstünlükle tamamladı ve bu sayede küme düşmeden ligde kaldı. Maç sonu Şırnak Petrolspor futbolcularının aynı anda yaptığı açıklamalar gündem oldu. İddialara göre Şırnak Petrolspor Başkanı, takım 70. dakikada Kurtalan karşısında 4-1 öndeyken “maçı kaybedin” talimatı verdi. Kurtalan, son 20 dakikada 4 gol atarak maçı çevirdi.

Karşılaşmada Kurtalanspor’un 90.dakikaya kadar 4-2 yenil olduğu maçta son 3 dakikada bulduğu gollerle skoru lehine çevirmesi dikkat çekerken, maçın ardından Şırnakspor forması giyen bazı futbolcuların yaptığı paylaşımlar, “şike yapıldığı” iddialarını gündeme taşıdı.

Şırnak Petrolspor'da oyundan çıkan bazı oyuncuların paylaşımları şu şekilde:

Sosyal medyada paylaşılan ifadelerde Şırnak Petrolsporun kalecisi , hayatında ilk kez bir maçtan kendi isteği dışında çıkarıldığını öne sürerek, skor avantajına rağmen sahadan alındığını iddia etti. Bu açıklama, karşılaşmanın seyrine dış müdahale olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Bir başka paylaşımda ise futbolcuların yaşananlara sert tepki gösterdiği ve karşılaşmaya ilişkin ağır ifadeler kullandığı görüldü. Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilirken, soruşturma başlatılması bekleniyor.