İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki dönemin başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda belediye bürokratının da gözaltına alındığı operasyon hakkında açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda kameraların karşısına geçen Tugay’a CHP Sözcüsü Deniz Yücel de eşlik etti. Yücel açıklamada bulunmazken Tugay şöyle konuştu:

TUGAY: OPERASYONUN SİYASİ AMAÇLI OLDUĞU KANAATİNDEYİM

Her türlü hukuki soruşturmaya her zaman açığız ve bunlar için yardımcı olmaya da hazırız. Ama bu olayın oluş şekline, kapsamına baktığımız zaman işin içine dahil edilen tüm taraflarla bir siyasi amaç olduğuna dair benim de kuvvetli bir kanaatim var. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesini kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek için bir çaba olduğunu görüyorum açıkçası.

“ŞEFFAF, ADİL BİR SÜREÇ OLACAĞINA İNANMAK İSTİYORUM”

Dünden beri olayı takip etmeye ve detayları öğrenmeden fazla açıklama yapmamaya çalıştım, temkinli olmaya çalıştım. Çünkü gerçekten dosyanın kapsamı hakkında halen de yeterli bilgimiz yok. Ama düne oranla avukat arkadaşlarımızın incelemeleriyle daha fazla bilgimiz var. Şu ana kadarki bilgilerimiz dahilinde kişisel olarak şuna inanıyorum; bütün arkadaşlarımız masumdur. Bu süreç içinde aklanacaklardır. Diğer taraftan kararın mutlaka yargı tarafınca verileceğini de biliyoruz. Şeffaf, adil bir süreç olacağına ben de inanmak istiyorum. Yargılama için çok haklı nedenler görülmüyor. Yargılamaların tutuksuz olması kesinlikle mümkün.

“ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Gözaltı şartları maalesef iyi değilmiş. Hepsi çok kıymetli arkadaşlarımızın gözaltı şartlarının iyileşmesi talebim var. Bu süreçte bize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Arkadaşlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz.