Ankara'nın altyapı yatırımlarında yeni bir döneme giriliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent için kritik öneme sahip üç büyük proje kapsamında yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayı alındığını açıkladı.

"BAŞKENTİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir üzerinde çalışılan projeler için onayın alındığını belirtti. Yavaş, "Bu kaynakla; Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne 306,3 milyon dolar, Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan’ın içme suyu yatırımlarına 90 milyon dolar, Ankara genelinde su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına 84,4 milyon dolar yatırım yapacağız. Başkentimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, fonların büyük kısmı Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik olacak. Ayrıca Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan gibi ilçelerin içme suyu ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara 90 milyon dolar ayrılırken, şehir genelindeki su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına 84,4 milyon dolarlık kaynak tahsis edilecek.