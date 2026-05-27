CHP lideri Özgür Özel, partisinin İzmir İl Örgütü tarafından Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen, on binlerce İzmirlinin katıldığı mitingde konuştu. Mahkeme kararıyla CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Özel, şu mesajları verdi:

‘BUTLAN İLE SULTAN’

“Biz arkadaşlarımızı satmadık, siz de beni hiç yalnız bırakmadınız. Bu sokaklarda ilk kez bugün büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman bu öfkeden bu enerjiden yeniden umut çıkarma ve ülkeyi kurtarma zamanı.

Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur: CHP’nin başına mutlak butlan, Türkiye’nin başına mutlak sultan. Mutlak butlan ile mutlak sultan ittifakına geçit vermeyeceğiz. Biz diyoruz ki; derhal, hızla, en kısa sürede kongre yapalım. Ama kongre yapmamaya, işi uzatmaya çalışanlar var.

‘SANDIĞI GETİRİN’

Kemal Beye sesleniyorum; gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta sonraki pazar günü iki milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. İki milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.

‘BU KÖTÜLÜĞÜ YAPMAYIN’

Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. İki milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım. Bu partinin ayağa kalkmaya ihtiyacı var, genel başkanı iki milyon üye seçerse parti ayağa kalkar. Orada seçilen genel başkanı bütün Türkiye kabul edecek. Sonrasında davul zurnayla kutlama yapıp iki milyon üyenin seçtiğini resmi genel başkan yapacağız. İçinde bulunduğumuz durum kişisel hesap günü değildir. Bu milletin istemediği kimse partide yönetici olamaz, genel başkan yardımcısı olamaz, parti sözcüsü olamaz, genel başkan olamaz. Buna heves etmeyin.”

Cumhuriyet Meydanı’nda halk biber gazlı suyla dağıtıldı

İzmir’de, CHP lideri Özgür Özel’in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara meydanı ablukaya alan çevik kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti. Polis yurttaşlara biber gazlı su sıktı. Gazdan etkilenen bazı kadınlar, polise “Yazıklar olsun evladım” diyerek tepki gösterdi. Polis, Cumhuriyet Meydanı’na çıkan sokaklara vatandaşları biber gazlı su müdahalesiyle püskürttü, ardından her sokağa birer TOMA yönlendirildi.