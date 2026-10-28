Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük yapıldığı ve bu nedenle kamu zararının oluştuğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, ilk etapta 58 kişi gözaltına alındı.

İKİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu’nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Arda Karadağ, Nurcan Alan, Cemallettin Özdemir ve Abdülhamit Pehlivan ile iki belediye meclis üyesi de yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından YENİ Parti lideri Özgür Özel, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babasının gözaltına alındığını belirterek, ailenin yaşananlar karşısında şaşkınlık içinde olduğunu söyledi.

Özel, Ovalıoğlu’nun kendisine, “Bugün biz dört ilçe birlikte Bakırköy’de YENİ Parti’ye katılacaktık. 86 yaşındaki babamı aldılar. Bu kadar kötülük niye başkanım?” dediğini aktardı.

“HİÇ AVUKATIM OLMADI”

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Bir avukatınız var mı diyorlar. Benim şimdiye kadar bir avukatım olmadı. Hiç de ihtiyacım olmadı. Aynı kararlılıkla aydınlık bir gelecek için devlet terbiyesi ve kamu ciddiyetiyle işlerimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı