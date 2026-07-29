2025 yılındaki Big5 Türkiye organizasyonuyla müzik dünyasına adım atan Manifest grubu milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. Çorum’da gerçekleştirilen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan 'Manifest'in konser vermesi için istekte bulunuldu. Aşgın'ın yanıtı tepki topladı.

HALK MANİFESTİ İSTEDİ

Akkent Mahallesi sakinleriyle buluşan Belediye Başkanı Aşgın’a, mahallenin sakinleri hayranı oldukları grubu canlı dinlemek istediklerini belirterek Çorum’a davet edilmelerini rica etti.

BAŞKAN 'ADIM ATAMAZ' DEDİ

Kesin Karar internet sitesinde yer alan habere göre; çocukların bu konser talebini geri çeviren Başkan Aşgın, net bir tavır koyarak "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz" ifadelerini kullandı.

2025'te Big5 Türkiye yarışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan 6 kişilik kadın pop grubu Manifest, özellikle TikTok ve dijital platformlarda yayımladıkları enerjik dans videoları ve şarkılarıyla kısa sürede çocukların ve gençlerin ilgi odağı haline geldi. Ancak grubun sahne şovları ve tarzı, zaman zaman yerel yönetimler ve muhafazakar çevreler tarafından kamuoyunda tartışma konusu haline getiriliyor. Çorum'da yaşanan durum da bunlardan biri.