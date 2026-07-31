Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim ofisinde masasında oturduğu esnada içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Yüzünü motosiklet kaskıyla tamamen gizleyen şüpheli, içeri girer girmez elindeki tabancayla Özbolat'a doğru peş peşe ateş açtı.
SALDIRGAN KAÇTI, BAŞKAN HASTANEYE KALDIRILDI
Bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Murat Özbolat yaralanırken, kasklı saldırgan olayın hemen ardından hızla ofisten çıkarak kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan site sakinleri ve çalışanların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı başkan, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.