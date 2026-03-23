Ali Can POLAT

İhale yolsuzluğu ve suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, sonra itirafçı sıfatıyla ifade vermişti. Aktaş’ın beyanlarıyla Türkiye’nin en büyük belediyelerinin seçimle göreve gelmiş başkanları tutuklandı.

Tutuklu Aktaş, itirafçı olduktan sonra önce ‘ev hapsi’ kararıyla tahliye edildi. Kısa süre sonra adli kontrol kararı da kaldırılan Aktaş’ın işleri tıkırında…

RUHSATI BAKANLIKTAN ALDI

İstanbul’un en yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu’ndaki 76 pompa makinesiyle “Avrupa’nın en büyük benzin istasyonu” olan Elif Petrol isimli Opet istasyonunun sahibi olan Aktaş adeta para basıyor. Ayrıca petrol istasyonunun hemen yanında yer alan AVM inşaatı da son hızla ilerliyor. Aktaş’ın işlettiği istasyona da yanındaki AVM’ye de belediye izin vermemişti.

Aktaş, itirafçı olunca alışveriş merkezi için gerekli ruhsat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alındı. AVM ruhsatının alınabilmesi için ise aktarılanlara göre; TBMM’den gece yarısı özel bir yasa çıkarıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇILACAK

Aktaş’ın tutuklanmasının ardından alışveriş merkezinin inşaatında kısa süreli bir duraksama yaşandı. Aktaş’ın serbest kalmasıyla birlikte inşaat yeniden hız kazandı. Kaba inşaatı birkaç ay içinde tamamlanan yapının dış cephe kaplamaları yapıldı.

Kiracı sözleşmelerinin yapılmaya başlandığı AVM’de yer alacak bazı mağazalar ise binaya ‘yakında buradayız’ pankartı astı.

İçinde çeşitli mağazalar, havuzlar ve spor salonunun olacağı öğrenilen kompleksin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağı gelen haberler arasında.

TMSF korumalarıyla mahkemede şov yaptı

Aziz İhsan Aktaş, belediyelerin açtığı ihalelere fesat karıştırdığı, rüşvet verdiği ve çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurup yönettiği iddialarıyla 17 Nisan 2025’te gözaltına alındı. Aktaş, 18 Nisan 2025’te tutuklandı. ‘Örgüt lideri’ olarak yargılanan Aktaş’ın beyanları sonrası tutukluluğu, ev hapsi ve adli kontrol kararı Ağustos 2025’te kaldırıldı.

Ocak 2026’da Silivri’deki duruşmalara katılan Aktaş’a 15’e yakın koruma eşlik etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Aktaş’ın yanındaki resmi iki polis dışında koruma gibi görünen kişilerin TMSF’nin kayyum olduğu şirketlerin çalışanları olduğunu belirtti. Aktaş duruşma salonundan çıkarken hakim ve savcıların kullandığı kapıdan ayrılması tepki çekti.