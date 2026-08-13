Cumhurbaşkanının adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) sahil tesisleri için yapılacak tahkimat onarımı ihalesinin adresi Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş insanı İbrahim Turgut oldu.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, üniversitenin sahil tesisleri tahkimat onarımı işi için 2 Temmuz'da ihaleye çıktı. Yalnızca belirli şirketlerin katılabildiği pazarlık usulü 21-B yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için 1 milyar 534 milyon 545 bin TL yaklaşık maliyet belirlendi. İhaleyi 1 milyar 380 milyon TL bedelle İbrahim Turgut'un sahibi olduğu şirket kazandı.

Turgut, dört sezon boyunca Rizespor’un başkanlığını yaptı.

BAĞLILIK VURGUSU

Mayıs 2026’da olağanüstü kongre kararı alarak başkanlıktan ayrılan Turgut’un siyasi baskılar nedeniyle bu kararı aldığı öne sürüldü. Turgut veda ederken Erdoğan'a bağlılığını vurgulayan mesajlar vermişti.