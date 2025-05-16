Türkiye’de 2018’de uygulanmaya başlanan ve ‘tek adam’ rejimine dönüştüğü gerekçesiyle eleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi engelli vatandaşları da mağdur etti.

Engelli Haklarına Erişim Platformu Sözcüsü Turhan İçli, başkanlık sistemine geçildiği günden bu yana engellilerin sorunlarını iktidara duyurmakta ve çözüm üretmekte büyük güçlük yaşadıklarını söyledi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerin sorunlarını dile getiren Turhan İçli, çözüm konusunda yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Engellilerin sorunları için daha önce parlamentoda yaptığımız iletişim faaliyetlerinden sonuç alıyorduk. Şimdi ise Cumhurbaşkanımıza ulaşmamız ve onu etkilememiz gerekiyor. Ne var ki, Cumhurbaşkanımıza erişmemiz, sorunlarımızı anlatmamız hemen hemen olanaksızdır. Bu yüzden engelli hakları mücadelesi etkisizleşmiş; haklarımız birer birer elimizden alınmaya başlamıştır.”

Turhan İçli, en son engellilerin ÖTV’den muaf araç alma süresinin 5 yıldan 10 yıla, yerli katkı oranın da yüzde 40’a yükseltilmesi ile engellilerin erken emeklilik hakkının anlamsız hale getirilmesi sorunlarını anlatamadıkları için çözüm bulamadıklarını belirtirken, “Engelli örgütleri ancak parlamenter bir sistemde etkin bir savunuculuk yapabilir ve haklarına kavuşabilirler” dedi.

ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDİYOR

Ülke genelinde yaklaşık 10 milyon engelli yurttaş yaşadığını belirten Turhan İçli, Anayasa’daki seyahat hakkını engeller yüzünden kullanamadıklarını belirtirken, her şeyden önce erişilebilir bir ülke, erişilebilir kentler, erişilebilir kamu binaları ve erişilebilir toplu taşım araçları istediklerini söyledi. İçli, son dönemde özellikle zihinsel engelli çocukları olan anne-babaların kendilerinin daha önce ölmeleri halinde çocuklarının sahipsiz kalacağını düşünerek çocuklarını öldürüp sonra intihar ettiklerini Bursa, Trabzon, Uşak ve Antalya gibi kentlerde bunun örneklerinin yaşandığını söyledi.

Turhan İçli, engelliye bakanlara yapılan 9 bin liralık sosyal yardımın çok yetersiz kaldığını, bu kişilerin eğitileceği ve sigorta kapsamına alınacağı bakım sigortası sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Son aylarda engelli bakım ve eğitim merkezlerinde işkence ve kötü muamele olaylarının arttığına da işaret eden İçli, denetimlerin yetersizliğinden yakındı. İçli, icrai nitelikte bir Engelliler Bakanlığı kurulması gerektiğini de söyledi.