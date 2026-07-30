MADEN ocaklarında çalıştırdığı işçilerinin maaş ve kıdem alacaklarından oluşan 160 milyon liralık borcunu 3 aydır ödemeyen Yıldızlar SSS Holding’in Ankara’da eylem yapan işçilere, ‘el koymakla’ suçlandığı

Kay Süt Fabrikası satışından gelecek parayı teklif ettiği bildirildi.

Eylemi durdurmaları için sendikayla pazarlık görüşmelerini yürüten holdingin en tepe yöneticilerinin de maaşlarını aylardır alamadığı ortaya çıktı. Doruk Madencilik’te çalışan işçiler Ankara’da eylemlerine devam ederken şirketten işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Maden İşçileri Sendikası’na bir dizi teklif geldi.

CEO DA MAĞDUR

Holding yöneticisi, “Balıkesir’de fabrikamız var, satışa çıkardık. Satar satmaz paranızı ödeyeceğiz. Ayrıca Ankara’da İncek’te 12 dönüm çok değerli arsamızı, İstanbul’daki arsamızı satacağız. Eylemleri durdurun” teklifinde bulundu. Sendika yönetimi, “Biz sizden vaat değil, alacaklarımızın hesaplara yatırılmasını istiyoruz” yanıtı verdi.

SÖZCÜ’ye konuşan sendika yöneticileri, “Balıkesir’de satacaklarını söyledikleri süt fabrikası kendilerinin bile değilmiş. Gazetede (SÖZCÜ) asıl patronlarının feryadını okuduk. ‘Fabrikamıza çöktüler’ diyorlardı. Utanmadan o fabrikadan gelecek parayı bize teklif ediyorlar” ifalerini kullandı. Sendika yöneticileri, eylemi bitirmeleri için satışlardan gelecek paraları vadeden holding yöneticisine, “Bu vaatlerinize kendiniz inanıyor musunuz? Bize maaşları ödeyeceğiz diyorsunuz, siz kendiniz maaşınızı alabiliyor musunuz” diye sordu. Holding yöneticisinin 2 aydır maaşını alamadığı öğrenildi.

Enerji Bakanlığı önündeki eylemde bir işçi fenalaştı. Sedyeye konulan işçi tedaviye alındı. Ambulansın 50 dakika sonra bölgeye gelebildiği belirtildi.

Yalan söylüyor

Balıkesir’deki Kay Süt Fabrikası’nın varislerinden sanayici Ergün Ayhan, fabrikanın babası Kemal Ayhan’a ait olduğunu, fabrika üzerinde iki ayrı mahkemeden tedbir koydurduklarını Yıldızlar SSS Holding’in fabrikanın bir çöpünü dahi satamayacağını söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan Ergün Ayhan, “Yalan söylüyorlar. İşçiler bu söze sakın kanmasın” dedi.

‘45 aydır sorunlar bitmiyor hakkımızı istiyoruz’

Doruk Madencilik’te çalışan madenciler, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Protokolde yazılanlar ödeninceye kadar Ankara’dan ayrılmayacağız” diyerek eylemlerin süreceğini vurguladı. Kocabıyık, 45 aydır Doruk Madencilik’te sorunların bitmediğini vurgulayarak “Burada 580 kişinin kıdem tazminatı var. 50’ye yakın arkadaşımın daha nisan maaşı ödenmedi” diye konuştu. Açıklamanın ardından Kocabıyık, bakanlık yetkilileriyle görüşmeye geçerken dışarıda bekleyen madencilerden biri baygınlık geçirdi.