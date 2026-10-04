Avusturya'nın Salzburg kentinde yaşayan 29 yaşındaki bir adam, başkasına ait yakıt kartıyla gerçekleştirdiği akılalmaz vurgun nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Hırvatistan merkezli bir nakliye şirketine ait kartı eline geçiren şahıs, aylarca benzin istasyonlarını adeta kendi ticarethanesine çevirdi.

Piyasa fiyatının iki euronun üzerinde seyrettiği dönemde dizele litre başı sadece 1 euro isteyen sanık, kısa sürede onlarca sürücünün uğrak noktası haline geldi.

BİNLERCE EURO PARA KAZANDI

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre sanık, Eylül 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında tam 136 kez bedava yakıt ikmali yaptı. Toplamda 54 bin litreden fazla dizel yakıtı çalan zanlı, benzin istasyonunda bekleyerek ucuza depoyu doldurmak isteyen sürücülere satış yaptı.

Ucuz akaryakıt haberini alan birçok kişi, araç depolarının yanı sıra evlerine götürmek üzere yanlarında getirdikleri bidonları da ucuza doldurdu. Savcılık, nakliye şirketinin uğradığı toplam zararın yaklaşık 68 bin euro olduğunu açıkladı.

Salzburg Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan ve daha önce sabıkası bulunmayan sanık; bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve belge gizleme suçlamalarıyla karşı karşıya. Polisin kartın sanığın eline nasıl geçtiğine ilişkin incelemeleri sürerken, devam eden davada mahkemenin vereceği karar bekleniyor.