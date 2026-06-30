İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polis, İlhan G.'ye ait kimlik gösteren kişinin, kolundaki 'İlker' yazılı dövmeyi görünce durumdan şüphelendi. Şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma işlemi için emniyete götürüldü. İncelemede; şüphelinin, 34 ayrı 'Dolandırıcılık' suçundan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlker Cöddü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlker Cöddü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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