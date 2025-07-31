Türkiye'de konkordato ve iflaslar sektör dinlemiyor; inşaat, tekstil, sanayi derken şimdi de bir ilaç firması iflas korumaya başvurdu.
Ankara merkezli Başkent Grup Ecza Deposu, Naz Pharma İlaç Üretim ve şirket ortağı İbrahim Ataş, finansal darboğazı aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu.
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlere üç aylık geçici iflas koruma kararı verdi.
Mahkeme ayrıca şirketlerin konkordato sürecinin takibi için üç konkordato komiseri atamasına da hükmetti.
GEÇEN HAFTA DA İKİ ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ
Geçen hafta da İstanbul merkezli Toprak Ecza Deposu ile Hazar İlaç Ecza Deposu da konkordato ilan etmişti.