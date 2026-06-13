Ankara’da öğleden sonra aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış ile dolu, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitler, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı.

Kentte trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yenimahalle ilçesinde sel sularına kapılan bir çöp konteyneri sürüklendi, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Kahramankazan ve Bağlum’da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, bazı araçlarda hasar meydana geldi. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri ulaşımı aksatırken, İstanbul Yolu’nda trafik yoğunluğu oluştu.

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan bir motokurye, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Keçiören ilçesinde ise ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yağış sırasında birçok kişi otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken, şemsiyesi bulunmayanlar montlarını ve karton parçalarını kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.