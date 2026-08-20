Ankara’da 12 Temmuz’dan bu yana hak arayan şehit yakınları ve er gaziler, dün saat 04.45 sıralarında eylem yaptıkları Güvenpark’tan “Şafak Operasyonu”yla çıkarıldı. Polis, yer yataklarındaki gazileri yüzlerine fener ve projektör tutarak uyandırdı, fotoğraf çekmemeleri için cep telefonları toplandı ve zorla otobüslere bindirdi.

POLİSLER MASKE TAKTI

Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Sanki tavşan avladılar yüzümüze projektör tuttular, Türk bayrağını yerinden söktüler. Türk polisini kınıyorum demek istemiyorum. Bu ülkede adam gibi yaşamak için gazi değil, terörist olmak gerekiyor. Düşmanca bir tavırla yaka paça parktan çıkarıldık’’ dedi.

BAKAN’LA GÖRÜŞTÜLER

Kemal Kılıçdaroğlu, gaziler ile İçişleri Bakanı’nı görüştürmek üzere randevu aldı. Bakan Mustafa Çiftçi,

3 kişiden oluşan gazi temsilcileriyle görüştü ve taleplerini dinledi.

UYUM EVİ’NE ALINMADILAR

Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu, Bakan Çiftçi’nin, problemleriyle ilgili bir dosya vermelerini, bunu da muhataplarına ileteceğini söylediğini aktardı. Daha sonra Uyum Evi’ne dönen gaziler içeri alınmadı. Gerekçe olarak daha önce kalanlar hariç yeni gazi kabulü yapılmaması gösterildi.Gaziler de arkadaşlarının evlerine dağıldı.

Kırgızların silinen borcu daha çoktu

Er gaziler, ortalama 40-45 bin lira maaş alıyor. Sadece 1. derece malül yani yüzde 80 uzuv kaybı olan 56 bin lira alıyor “Kurşun rütbe sormuyor” diyerek aylıkların ve sosyal haklarının astsubay-subay seviyesine çıkarılmasını istiyor. Çünkü subay gazilerin maaşı 170 bin lira. Toplam 4 bin 700 kişi olan er gazilerle er şehit ailelerinin aylıklarına ortalama 100 bin lira zam yapılmasının devlete yıllık maliyeti ise 5.6 milyar lirayı bulacak.

Oysa Türkiye, Kırgızistan’ın 2024’te 62.3 milyon dolar, 2025’te 58 milyon dolar borcunu sildi. Kırgızistan’ın silinen bu 120 milyon dolarlık (5.7 milyar lira) borcu, er gazilerin maaşlarının yükseltmek için yetiyor.

Polis Güvenpark’a müdahale etti

Polis ekipleri dün saat 05.00 sıralarında Güvenpark’ta bulunan gazilere müdahale etti. Emniyet güçleri er şehit aileleri ve er gazileri Güvenpark’tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyum Evi’ne götürüldü. Müdahalenin ardından Güvenpark, polis bariyerleriyle çevrilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Protez kol ve bacaklar çöp poşetleriyle atıldı

Parktan çıkmamak için direnen gaziler polisler tarafından yerlerde sürüklendi. Gazilerin parkta kalan protez kol ve bacakları çöp poşetlerine konulup atıldı. Parkta ağaca asılı bulunan Türk bayrağı yerinden söküldü.

Bakanlığa yürümek isteyen gazi fenalaştı

Şehit yakınları ve gazilerin İçişleri Bakanlığı’na yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir gazi fenalaştı. Gazi. arkadaşlarının omuzunda ambulansa taşındı.

Gazilerin eyleminde gazi intihara kalkıştı

Er şehit yakınları ve gazilerin engellenen yürüyüşü sırasında bir gazi, yaşananlara tepki göstererek köprü korkuluklarına çıktı. Paniğe neden olan olayda, aşağıda bekleyen silah arkadaşları gaziyi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan gazi, korkuluklardan indi.

Gaziler sizin çocuklarınız

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Güvenpark’ta, dün sabah 05.00’teki polis müdahalesiyle Bilkent’teki Gazi Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen gazilere destek için oturma eylemine katıldı. Özdağ, gazilerin İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmasının engellenmesine tepki göstererek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye “Bu arkadaşları bakanlığa davet edin. Dertlerini dinleyin. Bunlar sizin de çocuklarınız. Siz de operasyon talimatı verip polisi, jandarmayı yolladınız operasyona. Onların içinde de gaziler vardı, şehitler vardı. Yapmayın bunu” dedi.

Özdağ, gazilerin beklemeye devam edeceğini de belirterek, “Yine operasyonla kaldırmak zorunda kalacaksınız. Doğru bir şey mi olur bu Türkiye için? Yapmayın” ifadelerini kullandı.

‘Analar en değerli varlıklarını verdi’

Oğlunu PKK terörüne kurban veren Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba 33 yıldır acılı ailelerin sesi oldu. Akbaba, Süleyman Demirel’in kendisini 26 yıl önce Çankaya’da dinlediğini söyledi. Demirel’in kendisine “Şehit devletin ve milletin şehididir. Şehit anaları en değerli varlıklarını bu ülkeye verdi. Devlet size arka çıkmayıp da kime arka çıkacak?” dediğini anlatan Akbaba, “Şimdi gazilerimiz sokakta. Gören, duyan yok” dedi.

Polis gözyaşlarını tutamadı

Gazilerin eylemine destek veren Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’nın konuşması sırasında bir polis gözyaşlarını tutamadı. Şapkasını yüzüne indirip gözyaşlarını gizlemeye çalışan polis, arkadaşları tarafından teselli edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.