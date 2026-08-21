Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemi sürdürüyor.

10 Ağustos’ta başlayan direnişin 12’inci gününde işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

BAKAN BAYRAKTAR’A SESLENDİLER

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, baretlerini yere vurarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a seslendi.

İşçiler, “Alparslan Bayraktar çık karşımıza”, “Direne direne kazanacağız”, “Holdinglere el pençe, madenciye işkence” ve “Ölmek var dönmek yok” sloganları attı.

Eylem alanında taşınan bir kartonda ise “Altını çıkarttınız, gümüşü çıkarttınız, bakırı çıkarttınız; canımızı çıkarmanıza izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

“11 GÜNDÜR KARŞIMIZDA KAPI DUVAR”

Bakanlık önündeki basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, işçilerin taleplerinin 11 gündür karşılanmadığını söyledi.

Aksu, “Buradan gitmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Bunun sonucu yeni bir gözaltı olabilir, olsun. Bakan yardımcı ile görüşmeye çalışıyoruz, karşımızda kapı duvar” dedi.

İçişleri Bakanı’nın Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Aksu, Enerji Bakanlığı yetkililerinin daha önce kendileriyle görüştüğünü ancak son 11 gündür görüşme gerçekleştirilmediğini belirtti.

“SEBAHATTİN YILDIZ’I HİÇ SORGUYA ÇEKTİNİZ Mİ?”

Elazığ Eti Gümüş işçisi Murat Çelik ise direnişin özlük hakları için sürdürüldüğünü belirterek, eylemin başladığı 10 Ağustos’tan bu yana beş kez gözaltına alındıklarını söyledi.

Dört çocuk babası olduğunu anlatan Çelik, çocuklarının sağlık sorunları bulunduğunu ve kendilerine para gönderemediğini belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Çelik, direnişte bulunan bazı işçilerin ailelerinin de zor durumda olduğunu belirterek, “Burada direnişte olan bir arkadaşımızın oğlunun düğünü var, gidemedi. Başka bir arkadaşımızın eşi hamile, onunla ilgilenemiyor. Burada çocukları hasta olan arkadaşlarımız var” dedi.

Çelik, yetkililere “Siz hiç Sebahattin Yıldız’ı sorguya çektiniz mi?” diye seslendi.

AKDOĞAN’DAN İŞÇİLERE DESTEK

İşçilerin eylemine YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da destek verdi. Akdoğan, işçilerin Beypazarı’ndan Ankara’ya yürüyüşe başlamasının üzerinden 130 gün geçtiğini söyledi.

İşçilerin zorlu hava koşullarına rağmen haklarını aradığını belirten Akdoğan, son işçinin alacağı ödenene kadar mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İçişleri bakanlıklarının sürecin garantörü olduğunu savunan Akdoğan, “Kimse borç, haraç, fazladan kazanç istemiyor, herkes alnının terini istiyor” dedi.

Akdoğan, konuşmasının ardından işçilerin arasına katılarak oturma eylemine destek verdi.

İşçiler, 10 Ağustos’tan bu yana Bakan Alparslan Bayraktar ve bakan yardımcılarıyla görüşmek istediklerini ancak taleplerine henüz yanıt alamadıklarını belirtiyor.