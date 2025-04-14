Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporuna göre Başkent’te geçen yıl 208 bin 258 hane yani 833 bin 32 vatandaş ihtiyaç desteğinden yararlanmak zorunda kaldı. Ankara’nın 7’de 1’i yardımlarla ayakta duruyor.

Başkan Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 2019 yılında 203 milyon TL seviyesinde olan sosyal yardımlar 2024 yılında toplam 6 milyar TL’ye ulaştı ve 29 kat arttı. Büyüklük ve bütçe açısından bu zamana kadar Başkent’teki en fazla sosyal yardım harcaması 2024 yılında yapıldı.

2024 yılında öğrencilerin abonmanına 1 milyar 431 milyon 879 bin 127 TL’lik destek verildi. Genel ihtiyaç desteği 1 milyar 250 milyon 348 bin TL, et yardımı 1 milyar 16 milyon 511 bin 800 TL, emekli yardımı 498 milyon 511 bin TL, doğal gaz yardımı ise 272 milyon 693 bin 200 TL olarak gerçekleşti. Günlük sıcak yemek ikramları için 2024 yılında 118 milyon 750 bin TL ödenirken, sıcak çorba ve sandviç ikramı için de 25 milyon 452 bin 361 TL ödendi.

GÖKÇEK DÖNEMİNİ KATLADI

AKP’li eski başkanlar Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemini kapsayan 2014-2018 yılları arasında toplamda 815 milyon TL sosyal yardım ve kırsal kalkınma desteğinde bulunulmuştu. Yavaş döneminde 2019-2024 yılları arasında bu tutar 12 milyar liraya yükseldi. 2024’te ise toplam sosyal yardım ve kırsal kalkınma desteği 6.3 milyar TL oldu.

2024’TE YAPILAN YARDIMLAR

-Et desteği alan kişi sayısı: 826 bin 908

-Emekli desteği alan: 39 bin 505 kişi

-Doğal gaz desteği: 679 bin 312 kişi

-Ekmek desteği: 76 bin 792 kişi

-Kömür desteği: 97 bin 200 kişi

-Kırtasiye desteği: 120 bin 784 öğrenci

-Kantin desteği: 18 bin 118 öğrenci

-Okul kıyafetiği desteği: 13 bin 977 öğrenci

-Sınav ücreti desteği: 13 bin 762 öğrenci

-Süt desteği: 45 bin 148 çocuk

-Bayram harçlığı: 146 bin 140 çocuk

-Karne hediyesi: 164 bin 862 öğrenci