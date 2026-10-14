Mustafa Kemal Atatürk’ün, jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu sebebiyle Milli Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak seçtiği Ankara, başkent oluşunun 103’üncü yılını coşkuyla kutladı.

İlk tören Anıtkabir’de yapılırken, Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent ilan edildiği Ulus’taki 1’inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında ‘Seymenler Kortej Yürüyüşü’ yapıldı. 1’inci TBMM binası önünden başlayan ve Ankara Kalesi’ne kadar devam eden Seymenler Kortej Yürüyüşü ilgiyle takip edildi.

YAVAŞ’TAN ÖZEL MESAJ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Ankara’nın başkent oluşu dolayısıyla “videolu” bir paylaşım yaptı. Yavaş, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ve başkent kararını imzalamasının anlatıldığı videoyu “Cumhuriyetimizin kalbi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti güzel Ankara’mıza hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Başkent oluşumuzun 103. yılı kutlu olsun” ifadeleriyle paylaştı.

LİDERLERDEN KUTLAMA MESAJI

103. yıl kutlu olsun

Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü nedeniyle liderler de kutlama mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP lideri Mustafa Destici yayımladıkları mesajlarla, Milli Mücadele’nin karargahı Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutladı.