Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentte kumar oynatıldığı belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. Kumar oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kumar oynayan kişilere ise idari para cezası uygulandı.

ÇOK SAYIDA KUMAR MALZEMESİ VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince kumarhaneye çevrilen 4 iş yerinde yapılan detaylı aramalarda, kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda malzeme koruma altına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet çeyrek altın, 197 bin 400 Türk Lirası ve 5 bin dolar nakit paraya el konuldu.

İŞ YERLERİNİN GÖZCÜ VE KAMERALARLA KORUNDUĞU BELİRLENDİ

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, kumar oynatılan iş yerlerinin güvenliğinin sıkı tutulduğu, binaların dışına gözcüler yerleştirildiği ve çevrenin güvenlik kameralarıyla anlık olarak izlendiği tespit edildi. Öte yandan operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin 4 yıldır firari olarak arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 11 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.