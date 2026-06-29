Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için hazırlanan kapsamlı güvenlik planı devreye alınırken, başkentin birçok noktasında denetimler artırıldı.

55 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREV ALACAK

Zirve boyunca Ankara genelinde 55 bini aşkın emniyet personeli görev alacak. Kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları güçlendirilirken, araç denetimleri de sıklaştırıldı.

Liderlerin bir araya geleceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı otellerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Bu bölgelere ulaşımı sağlayan bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Lider konvoylarının geçişi sırasında da güzergâhlarda kısa süreli trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Zirve nedeniyle Ankara'da toplu ulaşımda da bazı değişikliklere gidildi.

Metro seferleri normal şekilde devam edecek ancak güvenlik gerekçesiyle Söğütözü Metro İstasyonu'nda yolcu iniş ve binişi yapılmayacak.

Ankaray hattındaki Bahçelievler İstasyonu da zirve süresince yolcu kullanımına kapalı olacak.

Yetkililer, yabancı heyetlerin Türkiye'den ayrılmasının ardından tüm tedbirlerin kaldırılacağını bildirdi.

DOKUZ İLÇEDE KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Güvenlik ve ulaşım tedbirleri kapsamında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Zirve boyunca başkentte hem ulaşım hem de kamu hizmetlerinde geçici düzenlemelerin uygulanmaya devam etmesi bekleniyor.