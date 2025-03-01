Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesinde bir yatak fabrikasında öğle saatlerine doğru henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Akyurt İstasyonu itfaiye ekipleri ilk müdaheleyi yaparken çevre ilçelerden takviye olarak tankerler sevk edildi.

Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği ve can kaybının olmadığı bildirildi. Yangına, 70 personel ve 20 araç ile müdahale ediliyor, söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangınla ilgili bilgi almak üzere olay yerine gittiği belirtildi.