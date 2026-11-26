Başkentte polis ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uzun süredir aranan 3 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan FETÖ firarisi hükümlülerin saklandıkları adresleri tespit etti.

7 YILDIR FİRARİ OLAN HÜKÜMLÜ DE YAKALANDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 1 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., 3 yıldır firari olarak aranan K.N. ile 7 yıldır firari olarak aranan N.K.Ç. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 3 hükümlünün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.