Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme” suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturmada, 2 otel, 1 telebar ve 1 masaj salonunun da aralarında bulunduğu 11 iş yerinde fuhuş faaliyetleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla, iş yeri sahipleri, işletme müdürleri ve çalışanları gözaltına alındı.
Mağdurların ifadelerine göre, otel görevlilerinin konaklama başına pay aldığı, telebar çalışanlarının ise “vestiyer parası” adı altında komisyon elde ettiği belirlendi.
Fuhuşla Mücadele Komisyonu’nun kararıyla, fuhuş yapıldığı ve fuhşa aracılık ettiği saptanan 11 iş yeri mühürlendi.
Operasyon sonucunda 40 mağdur kadın kurtarılarak güvenli bir şekilde koruma altına alındı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin işlemleri devam ederken, yetkililer fuhuşla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi.